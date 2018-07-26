Определился второй финалист юношеского чемпионата Европы

Теги франция до 20 летиталия до 20 лет

Определился второй финалист юношеского чемпионата ЕвропыСегодня в полуфинале юношеского Чемпионата Европы сборная Италии оказалась сильнее своих сверстников из Франции.

Италия U-19 - Франция U-19 - 2:0

Голы: Капоне, 27 - 1:0, Кин, 30 - 2:0.

Напомним, в первом полуфинале Португалия разгромила Украину. | soccernews.ru

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