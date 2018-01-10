Определился второй полуфиналист кубка французской лиги

Теги реннтулуза

Определился второй полуфиналист кубка французской лигиВ матче 1/4 финала кубка французской лиги "Ренн" оказался сильнее "Тулузы".

"Ренн" - "Тулуза" - 4:2

Голы: Яго, 21 - 1:0 (автогол), Силла, 40 - 1:1, Буриго, 42 - 2:1, Саного, 63 - 2:2, Юну, 86 - 3:2, Юну, 90+2 - 4:2.

Напомним, вчера "Монако" обыграл "Ниццу"

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