Определился второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании

Теги цска москвадандолк

Определился второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании

Стало известно, с кем сыграет московский ЦСКА в ходе тренировочного сбора в Испании.

24 января спарринг-партнёром армейцев станет действующий чемпион Ирландии "Дандолк".

Ранее сообщалось, что 5 февраля столичная команда проведёт товарищеский матч с датским "Норшелланном".

Напомним, что, согласно графику, из отпуска ЦСКА выйдет 14 января.

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