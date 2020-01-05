Определился второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании
Стало известно, с кем сыграет московский ЦСКА в ходе тренировочного сбора в Испании.
24 января спарринг-партнёром армейцев станет действующий чемпион Ирландии "Дандолк".
Ранее сообщалось, что 5 февраля столичная команда проведёт товарищеский матч с датским "Норшелланном".
Напомним, что, согласно графику, из отпуска ЦСКА выйдет 14 января.
Не пропустите: Тошич назвал своего лучшего партнера в ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 4 января
-
"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры
-
Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"
-
"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч
-
Погба перенес операцию на ноге
Лента новостей
-
Определился второй соперник ЦСКА на зимнем сборе в Испании
-
Забивший "Барселоне" китаец У Лэй стал автором уникального достижения
-
Калинич отказал клубу АПЛ
-
"Дженоа" нацелилась на бывшего форварда ЦСКА
-
Суарес поучаствовал в 10 последних голах "Барселоны" в Примере
-
1
Вандалы сбросили статую Ибрагимовича с постамента
-
1
"Бавария" ответила "Арсеналу" на предложение о трансфере Боатенга
-
1
"Барселона" выиграла первый круг Примеры. В 65% таких случаев каталонцы брали титул
-
1
Эдегор признан лучшим игроком 2019 года в Норвегии
-
1
Главные новости дня: 4 января
-
2
"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры
-
2
"Лион" разгромил "Бур-ан-Бресс", "Сен-Приве Сен-Иларий" выбил "Тулузу" из Кубка Франции
-
1
"Реал" согласовал трансфер хавбека "Фламенго"
-
2
"Манчестер Юнайтед" впервые с 2015 года не нанес ни одного удара в створ в матче АПЛ или Кубка Англии
-
1
"Хетафе" интересуется хавбеком "Реала"
-
"Тоттенхэм" определил кандидатов на замену травмированному Кейну
-
Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"
-
Игрок "Барселоны", находящийся в аренде в "Хетафе", во время матча оскорбил защитника "Реала" Милитао
-
1
Кокорин и Малком приступили к тренировкам в Дубае
-
"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15