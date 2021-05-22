Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Фото твиттер Криштиану Роналду

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

В последнее время появляется всё больше слухов о будущем нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Сам он загадочно молчит, что только добавляет интриги.

Контракт португальца с клубом истекает через год, однако есть большие сомнения, что он захочет играть в Лиге Европы, если "старая синьора" попадёт в этот турнир вместо Лиги Чемпионов.

После вылета туринцев из текущего розыгрыша ЛЧ куда только не отправляли инсайдеры звёздного форварда. Давайте погадаем и мы.

Где будут рады 36-летнему футболисту с большими амбициями и не меньшей зарплатой? Предлагаем выбрать Вам будущую команду для Роналду. Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте своё мнение в комментариях.