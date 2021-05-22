Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

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Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Фото твиттер Криштиану Роналду

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

В последнее время появляется всё больше слухов о будущем нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Сам он загадочно молчит, что только добавляет интриги.

Контракт португальца с клубом истекает через год, однако есть большие сомнения, что он захочет играть в Лиге Европы, если "старая синьора" попадёт в этот турнир вместо Лиги Чемпионов.

После вылета туринцев из текущего розыгрыша ЛЧ куда только не отправляли инсайдеры звёздного форварда. Давайте погадаем и мы.

Где будут рады 36-летнему футболисту с большими амбициями и не меньшей зарплатой? Предлагаем выбрать Вам будущую команду для Роналду. Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте своё мнение в комментариях.

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
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Комментарии

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lesnovsky

Он и сам не знает как выбраться из этой сраки, которую сам и создал... Бадр должен подсказать... Хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

По заказу Лео налоговики совершили атаку на Роналду,но его самого и консультантов не проведёшь.И вовремя свалил.А Мессиандр пожинает плоды собственной безрассудности ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В зависимости от ЛЧ и нового тренера.Я выбрал ПСЖ.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А что скажет Дмитрий Владимирович?

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Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
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