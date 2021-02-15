Опрос: Где продолжит карьеру Лионель Месси?

Редакция Soccernews решила разнообразить жизнь сайта опросами наших любимых пользователей.

Если Вам такой формат будет интересен, постараемся сделать его регулярным.

Первый вопрос касается одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с "Барселоной".

Вскоре узнаем, где продолжит карьеру 33-летний аргентинец, а пока предлагаем Вам проголосовать и аргументировать свой выбор в комментариях.