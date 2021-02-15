Опрос: Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Редакция Soccernews решила разнообразить жизнь сайта опросами наших любимых пользователей.
Если Вам такой формат будет интересен, постараемся сделать его регулярным.
Первый вопрос касается одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с "Барселоной".
Вскоре узнаем, где продолжит карьеру 33-летний аргентинец, а пока предлагаем Вам проголосовать и аргументировать свой выбор в комментариях.
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
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Где продолжит карьеру Лионель Месси?
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Опрос: Где продолжит карьеру Лионель Месси?
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18