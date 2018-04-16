Опрос: как вам новый логотип РФПЛ?

Теги премьер-лига

Опрос: как вам новый логотип РФПЛ?

Soccernews.ru предлагает пользователям оценить новый логотип российской футбольной Премьер-Лиги.

Напомним, дизайн разработан студией Артемия Лебедева.

А тут фотки подруги младшего Бекхэма :)

Как вам новый логотип РФПЛ?
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Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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