Опрос: Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

В Серии А уже сыграно 25 туров, и интерес представляет не только чемпионская гонка, но и соревнование бомбардиров.

Пока лучшим голеадором чемпионата Италии является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 20 мячей в 21 игре. Главный конкурент португальца - нападающий "Интера" Ромелу Лукаку с 18 голами в 24 матчах. В топ-5 также входят Луис Муриэль из "Аталанты" (15), Златан Ибрагимович из "Милана" (14) и Чиро Иммобиле из "Лацио" (14).

Кто же из них станет обладателем местной "Золотой бутсы"? Удастся ли Роналду с третьей попытки стать лучшим бомбардиром Серии А? Вскоре узнаем, а пока голосуйте и аргументируйте свой выбор в комментариях.