Опрос: Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?

Теги серия акриштиану роналдуромелу лукакучиро иммобилелуис муриэльзлатан ибрагимович

Опрос: Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

В Серии А уже сыграно 25 туров, и интерес представляет не только чемпионская гонка, но и соревнование бомбардиров.

Пока лучшим голеадором чемпионата Италии является форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший 20 мячей в 21 игре. Главный конкурент португальца - нападающий "Интера" Ромелу Лукаку с 18 голами в 24 матчах. В топ-5 также входят Луис Муриэль из "Аталанты" (15), Златан Ибрагимович из "Милана" (14) и Чиро Иммобиле из "Лацио" (14).

Кто же из них станет обладателем местной "Золотой бутсы"? Удастся ли Роналду с третьей попытки стать лучшим бомбардиром Серии А? Вскоре узнаем, а пока голосуйте и аргументируйте свой выбор в комментариях.

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
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Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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