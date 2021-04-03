Опрос: Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

Уже на следующей неделе стартует четвертьфинальная стадия текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Соответственно, число претендентов на заветный трофей сократилось до восьми, и мы предлагаем выбрать Вам будущего победителя турнира.

Сумеет ли "Бавария" защитить титул? Сможет "Манчестер Сити" или "Пари Сен-Жермен" впервые в истории выиграть ЛЧ? Возможно, "Реал" замахнётся на 14-го "ушастого"? Или всё-таки Вы больше верите в сенсацию имени "Порту" или "Боруссии"? Каков Ваш прогноз? Поделитесь с нами!

Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте свой выбор в комментариях.