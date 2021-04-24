Опрос: Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!
В текущем розыгрыше Лиги Европы осталось только четыре участника - "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Арсенал" и "Вильярреал". Кто же из них возьмёт трофей? Предлагаем выбрать Вам будущего победителя турнира.
Покорится ли Уле Гуннару Сульшеру дебютный титул на тренерском мостике "красных дьяволов"? Или в очередной раз сработает магия Унаи Эмери в ЛЕ? Возможно, Паулу Фонсека хлопнет дверью перед уходом с поста наставника "волков"? Либо "канонирам" удастся спасти провальный сезон?
Каков Ваш прогноз? Поделитесь с нами! Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте свой выбор в комментариях.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0