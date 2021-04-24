Опрос: Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

В текущем розыгрыше Лиги Европы осталось только четыре участника - "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Арсенал" и "Вильярреал". Кто же из них возьмёт трофей? Предлагаем выбрать Вам будущего победителя турнира.

Покорится ли Уле Гуннару Сульшеру дебютный титул на тренерском мостике "красных дьяволов"? Или в очередной раз сработает магия Унаи Эмери в ЛЕ? Возможно, Паулу Фонсека хлопнет дверью перед уходом с поста наставника "волков"? Либо "канонирам" удастся спасти провальный сезон?

Каков Ваш прогноз? Поделитесь с нами! Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте свой выбор в комментариях.