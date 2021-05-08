Опрос: Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

Чемпионская гонка в Испании достигает своей кульминации. Сегодня и завтра состоятся матчи, которые, вероятно, окажут решающее влияние на распределение мест в первой четвёрке Ла Лиги.

Напомним, что в субботу "Барселона", идущая на третьем месте, сразится с лидирующим "Атлетико", а в воскресенье встретятся "Реал" и "Севилья", занимающие вторую и четвёртую строчку соответственно. И это всё в 35-м туре! То есть до финиша осталось совсем чуть-чуть.

Кто же из них возьмёт золотые медали? Предлагаем выбрать Вам будущего победителя турнира. Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте своё мнение в комментариях.