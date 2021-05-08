Опрос: Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?

1 Теги атлетико мадридбарселонареал мадридсевилья

Опрос: Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?

Редакция Soccernews предлагает Вам поучаствовать в новом опросе!

Чемпионская гонка в Испании достигает своей кульминации. Сегодня и завтра состоятся матчи, которые, вероятно, окажут решающее влияние на распределение мест в первой четвёрке Ла Лиги. 

Напомним, что в субботу "Барселона", идущая на третьем месте, сразится с лидирующим "Атлетико", а в воскресенье встретятся "Реал" и "Севилья", занимающие вторую и четвёртую строчку соответственно. И это всё в 35-м туре! То есть до финиша осталось совсем чуть-чуть.

Кто же из них возьмёт золотые медали? Предлагаем выбрать Вам будущего победителя турнира. Голосуйте, уважаемые пользователи, и аргументируйте своё мнение в комментариях.

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Надеюсь, что Барса!

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Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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