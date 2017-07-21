Опрос! Надо ли Неймару уходить из "Барселоны"?

Нападающего "Барселоны" Неймара ждут в ПСЖ, который готов активировать клаусулу игрока и выложить за него 222 миллиона евро.

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