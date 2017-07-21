Опрос! Надо ли Неймару уходить из "Барселоны"?

Теги барселонанеймарпсж

Опрос! Надо ли Неймару уходить из "Барселоны"?

Нападающего "Барселоны" Неймара ждут в ПСЖ, который готов активировать клаусулу игрока и выложить за него 222 миллиона евро.

Soccernews.ru уже попытался разобраться в ситуации, а теперь мы предлагаем сделать свой выбор и Вам!

Как надо поступить Неймару?
комментарии
Зенден

Если Неймар уйдет, то для меня он навсегда останется козлом и свиньей. Хотя спасибо я ему скажу за игры в составе Барселоны.

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Александр

Однозначно, да! Он станет лучшим! Если из Барсы ещё уйдёт и Иньеста, то ей звездец....Месси один не потянет!

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Алеша Гей

Ему нужно в Англию

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man_14

ПСЖ? В МЮ ОН ПЕРЕЙДЕТ ЭТО БОЛЕЕ ВЕРОЯТНО

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ГОСТЬ

Я ФАН БАРСЕЛОНЫ ПУСТЬ ОН УХОДИТ ! ОН РАСПИАРЕННЫЙ ЛУЧШЕ НЕГО ГРИЗМАНН И ДИБАЛА!

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Зенден

Не дотягивают Гризманн и Дибала до Неймара, далеко им еще до него.

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ммр

ОН НУЖЕН БАРСЕ.

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мамка пидораса выше

ты долбаёб ебаный

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