Opta привела сравнительные характеристики действий Неймара и Дембеле

Теги неймарбарселонаусман дембеле

Opta привела сравнительные характеристики действий Неймара и ДембелеСтатистический портал Opta привел сравнительные характеристики действий бывшего вингера каталонской "Барселоны" Неймара и ее потенциального новичка Усмана Дембеле.

Так, в прошлом сезоне бразилец в 45 матчах забил 20 мячей, отдал 21 результативную передачу, 50% из его обыгрышей оказались успешными, а точность его передач с флангов составила 24%. Француз же отметился 10 забитыми мячами и 20 ассистами в 49 играх. Успешность его обыгрышей составила 47%, а точность фланговых передач - 31%. При этом игрового времени на поле больше провел Неймар.

Напомним, в сделку по Неймару "Барселона" была готова включить одного из пяти игроков ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
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Неймара кпд -- 0 в Барсе. Правильно, что слили. Не целенаправлен, постоянные смещения в центр, которые заканчивались ничем. Усман покруче

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ИМЯ ТЫ НЕ ПРАВ

Может наоборот?успешность обводок и их количество,это разные вещи,а так же про кпд,пересмотри матчи ЛЧ ,и ты увидишь что все эти матчи "вытащил" Неймар Жуниор!

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