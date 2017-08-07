Opta привела сравнительные характеристики действий Неймара и Дембеле

Статистический портал Opta привел сравнительные характеристики действий бывшего вингера каталонской "Барселоны" Неймара и ее потенциального новичка Усмана Дембеле.

Так, в прошлом сезоне бразилец в 45 матчах забил 20 мячей, отдал 21 результативную передачу, 50% из его обыгрышей оказались успешными, а точность его передач с флангов составила 24%. Француз же отметился 10 забитыми мячами и 20 ассистами в 49 играх. Успешность его обыгрышей составила 47%, а точность фланговых передач - 31%. При этом игрового времени на поле больше провел Неймар.

Напомним, в сделку по Неймару "Барселона" была готова включить одного из пяти игроков ПСЖ. | soccernews.ru