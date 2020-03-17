Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)

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Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)

Авторитетное британское издание The Telegraph представило свою версию рейтинга лучших игроков АПЛ в сезоне 2019/20.

Пока журналисты таблоида опубликовали часть списка - с 50-го по 11-е место.

50. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл");

49. Роберт Снодграсс ("Вест Хэм");

48. Абдулай Дукуре ("Уотфорд");

47. Мэйсон Маунт ("Челси");

46. Виллиан ("Челси");

45. Нил Мопе ("Брайтон");

44. Дуайт Макнил ("Бернли");

43. Эмилиано Буэндиа ("Норвич");

42. Трой Дини ("Уотфорд");

41. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед");

40. Матео Ковачич ("Челси");

39. Харри Кейн ("Тоттенхэм");

38. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити");

37. Чаглар Сеюнджю ("Лестер");

36. Тэмми Абрахам ("Челси");

35. Льюис Данк ("Брайтон");

34. Рикарду Перейра ("Лестер");

33. Юри Тилеманс ("Лестер");

32. Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед");

31. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон");

30. Фабиньо ("Ливерпуль");

29. Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон");

28. Дэнни Ингс ("Саутгемптон");

27. Джеймс Мэддисон ("Лестер");

26. Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");

25. Родри ("Манчестер Сити");

24. Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон");

23. Джон Макгинн ("Астон Вилла");

22. Роберто Фирмино ("Ливерпуль");

21. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

20. Ришарлисон ("Эвертон");

19. Нголо Канте ("Челси");

18. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");

17. Адама Траоре ("Вулверхэмптон");

16. Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед");

15. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");

14. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"); 

13. Сесар Аспиликуэта ("Челси");

12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

11. Уилфрид Ндиди ("Лестер").

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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