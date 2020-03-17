Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)
Авторитетное британское издание The Telegraph представило свою версию рейтинга лучших игроков АПЛ в сезоне 2019/20.
Пока журналисты таблоида опубликовали часть списка - с 50-го по 11-е место.
50. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл");
49. Роберт Снодграсс ("Вест Хэм");
48. Абдулай Дукуре ("Уотфорд");
47. Мэйсон Маунт ("Челси");
46. Виллиан ("Челси");
45. Нил Мопе ("Брайтон");
44. Дуайт Макнил ("Бернли");
43. Эмилиано Буэндиа ("Норвич");
42. Трой Дини ("Уотфорд");
41. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед");
40. Матео Ковачич ("Челси");
39. Харри Кейн ("Тоттенхэм");
38. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити");
37. Чаглар Сеюнджю ("Лестер");
36. Тэмми Абрахам ("Челси");
35. Льюис Данк ("Брайтон");
34. Рикарду Перейра ("Лестер");
33. Юри Тилеманс ("Лестер");
32. Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед");
31. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон");
30. Фабиньо ("Ливерпуль");
29. Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон");
28. Дэнни Ингс ("Саутгемптон");
27. Джеймс Мэддисон ("Лестер");
26. Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");
25. Родри ("Манчестер Сити");
24. Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон");
23. Джон Макгинн ("Астон Вилла");
22. Роберто Фирмино ("Ливерпуль");
21. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");
20. Ришарлисон ("Эвертон");
19. Нголо Канте ("Челси");
18. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");
17. Адама Траоре ("Вулверхэмптон");
16. Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед");
15. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");
14. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал");
13. Сесар Аспиликуэта ("Челси");
12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");
11. Уилфрид Ндиди ("Лестер").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18