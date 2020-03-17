Опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ по версии The Telegraph (11-50 места)

Авторитетное британское издание The Telegraph представило свою версию рейтинга лучших игроков АПЛ в сезоне 2019/20.

Пока журналисты таблоида опубликовали часть списка - с 50-го по 11-е место.

50. Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл");

49. Роберт Снодграсс ("Вест Хэм");

48. Абдулай Дукуре ("Уотфорд");

47. Мэйсон Маунт ("Челси");

46. Виллиан ("Челси");

45. Нил Мопе ("Брайтон");

44. Дуайт Макнил ("Бернли");

43. Эмилиано Буэндиа ("Норвич");

42. Трой Дини ("Уотфорд");

41. Антони Мартиаль ("Манчестер Юнайтед");

40. Матео Ковачич ("Челси");

39. Харри Кейн ("Тоттенхэм");

38. Габриэл Жезус ("Манчестер Сити");

37. Чаглар Сеюнджю ("Лестер");

36. Тэмми Абрахам ("Челси");

35. Льюис Данк ("Брайтон");

34. Рикарду Перейра ("Лестер");

33. Юри Тилеманс ("Лестер");

32. Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед");

31. Рауль Хименес ("Вулверхэмптон");

30. Фабиньо ("Ливерпуль");

29. Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон");

28. Дэнни Ингс ("Саутгемптон");

27. Джеймс Мэддисон ("Лестер");

26. Дин Хендерсон ("Шеффилд Юнайтед");

25. Родри ("Манчестер Сити");

24. Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон");

23. Джон Макгинн ("Астон Вилла");

22. Роберто Фирмино ("Ливерпуль");

21. Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

20. Ришарлисон ("Эвертон");

19. Нголо Канте ("Челси");

18. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");

17. Адама Траоре ("Вулверхэмптон");

16. Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед");

15. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм");

14. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал");

13. Сесар Аспиликуэта ("Челси");

12. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

11. Уилфрид Ндиди ("Лестер").

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