Опубликован чек за трансфер Неймара в ПСЖ

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Опубликован чек за трансфер Неймара в ПСЖВ интернете появилось изображение чека за трансфер форварда Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

Исторический трансфер был проведен на днях. Сумма перехода - 222 миллиона евро.

Трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории футбола.

Читайте: Неймар – герой нашего времени, предатель, важная фигура в большой игре | http://soccernews.ru

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