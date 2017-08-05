Опубликован чек за трансфер Неймара в ПСЖ

В интернете появилось изображение чека за трансфер форварда Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

Исторический трансфер был проведен на днях. Сумма перехода - 222 миллиона евро.

Трансфер 25-летнего бразильца стал самым дорогим в истории футбола.

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