Опубликован эскиз игровой формы "Барселоны" на сезон 2018/2019

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Опубликован эскиз игровой формы "Барселоны" на сезон 2018/2019Ресурсом FootyHeadlines был опубликован эскиз игровой формы каталонской "Барселоны" на сезон 2018/2019.

Отметим, что пока официального подтверждения эта форма "сине-гранатовых" не получила, однако в подавляющем большинстве случаев FootyHeadlines публикует достоверную информацию.

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