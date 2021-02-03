Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России

Теги спартак москвацска москвазенит санкт-петербурглокомотив москва

Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

20 февраля 

17-00 "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула)

19-30 "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)

21 февраля 

14-30 ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)

17-00 "Локомотив" (Москва) - "Тамбов" (Тамбов)

17-00 "Краснодар" (Краснодар) - "Сочи" (Сочи)

19-30 "Ростов" (Ростов) - "Ахмат" (Грозный)

22 февраля 

12-00 "Уфа" (Уфа) - "Урал" (Екатеринбург)

14-30 "Химки" (Химки) - "Крылья Советов" (Самара).

Не пропустите: Тедеско назвал самых сложных соперников в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020

УЕФА выбрал ключевых игроков сборной России в преддверии Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов