Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
20 февраля
17-00 "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула)
19-30 "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)
21 февраля
14-30 ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)
17-00 "Локомотив" (Москва) - "Тамбов" (Тамбов)
17-00 "Краснодар" (Краснодар) - "Сочи" (Сочи)
19-30 "Ростов" (Ростов) - "Ахмат" (Грозный)
22 февраля
12-00 "Уфа" (Уфа) - "Урал" (Екатеринбург)
14-30 "Химки" (Химки) - "Крылья Советов" (Самара).
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