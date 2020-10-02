Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов

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Опубликован календарь матчей "Локомотива" на групповом этапе Лиги Чемпионов

"Локомотив" опубликовал даты и время начала матчей группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "железнодорожники" в группе А встретятся с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбурком".

Расписание матчей:

21 октября, 19:55 мск

"Зальцбург" - "Локомотив"

27 октября, 20:55 мск

"Локомотив" - "Бавария"

3 ноября, 20:55 мск

"Локомотив" - "Атлетико"

25 ноября, 23:00 мск

"Атлетико" - "Локомотив"

1 декабря, 20:55 мск

"Локомотив" - "Зальцбург"

9 декабря, 23:00 мск

"Бавария" - "Локомотив"

А еще: "Локомотив" встретится с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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