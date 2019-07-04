Опубликован календарь Примеры на новый сезон, "Барселона" и "Реал" впервые сыграют 27 октября
Испанская Примера опубликовала календарь на сезон сезон-2019/20.
Чемпионат стартует 18 августа.
1-й тур
"Атлетик" - "Барселона"
"Атлетико" - "Хетафе"
"Сельта" - "Реал"
"Валенсия" - "Реал Сосьедад"
"Эспаньол" - "Севилья"
"Мальорка" - "Эйбар"
"Алавес" - "Леванте"
"Бетис" - "Вальядолид"
"Леганес" - "Осасуна"
"Вильярреал" - "Гранада"
Впервые "Барселона" и "Реал" сыграют 27 октября. Матч состоится на "Камп Ноу". Во втором круге в Мадриде клубы встретятся 1 марта.
В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, "Атлетико" занял второе место, а "Реал" финишировал на третьей позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32