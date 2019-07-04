Опубликован календарь Примеры на новый сезон, "Барселона" и "Реал" впервые сыграют 27 октября

Испанская Примера опубликовала календарь на сезон сезон-2019/20.

Чемпионат стартует 18 августа.

1-й тур

"Атлетик" - "Барселона"

"Атлетико" - "Хетафе"

"Сельта" - "Реал"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад"

"Эспаньол" - "Севилья"

"Мальорка" - "Эйбар"

"Алавес" - "Леванте"

"Бетис" - "Вальядолид"

"Леганес" - "Осасуна"

"Вильярреал" - "Гранада"

Впервые "Барселона" и "Реал" сыграют 27 октября. Матч состоится на "Камп Ноу". Во втором круге в Мадриде клубы встретятся 1 марта.

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, "Атлетико" занял второе место, а "Реал" финишировал на третьей позиции.

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