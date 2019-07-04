Опубликован календарь Примеры на новый сезон, "Барселона" и "Реал" впервые сыграют 27 октября

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадридваленсия

Опубликован календарь Примеры на новый сезон, "Барселона" и "Реал" впервые сыграют 27 октября

Испанская Примера опубликовала календарь на сезон сезон-2019/20.

Чемпионат стартует 18 августа.

1-й тур

"Атлетик" - "Барселона"

"Атлетико" - "Хетафе"

"Сельта" - "Реал"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад"

"Эспаньол" - "Севилья"

"Мальорка" - "Эйбар"

"Алавес" - "Леванте"

"Бетис" - "Вальядолид"

"Леганес" - "Осасуна"

"Вильярреал" - "Гранада"

Впервые "Барселона" и "Реал" сыграют 27 октября. Матч состоится на "Камп Ноу". Во втором круге в Мадриде клубы встретятся 1 марта.

В минувшем сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, "Атлетико" занял второе место, а "Реал" финишировал на третьей позиции.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
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