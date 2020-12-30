Опубликован календарь на 20-23 туры РПЛ

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Опубликован календарь на 20-23 туры РПЛРоссийская Премьер Лига опубликовала календарь на первые 4 тура после зимней паузы.

20-й тур

26 февраля (пятница)
19:00 «Тамбов» – «Ротор»
27 февраля (суббота)
14:00 «Химки» – «Уфа»
16:30 «Зенит» – «Ростов»
19:00 «Сочи» – «Арсенал»
19:00 «Локомотив» – ЦСКА
28 февраля (воскресенье)
14:00 «Спартак» – «Рубин»
16:30 «Ахмат» – «Динамо»
19:00 «Краснодар» – «Урал»

1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта

21-й тур
6 марта (суббота)
16:30 «Ротор» – «Химки»
19:00 «Ростов» – «Сочи»
7 марта (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Тамбов»
19:00 «Спартак» – «Краснодар»
8 марта (понедельник)
14:00 «Арсенал» – «Локомотив»
16:30 «Рубин» – «Зенит»
19:00 ЦСКА – «Ахмат»

1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи – 11 марта

22-й тур
12 марта (пятница)
19:00 «Химки» – «Ростов»
13 марта (суббота)
12:00 «Урал» – «Ротор»
14:00 «Арсенал» – ЦСКА
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
19:00 «Динамо» – «Спартак»
14 марта (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Рубин»
16:30 «Тамбов» – «Краснодар»
19:00 «Локомотив» – «Сочи»

1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи – 18 марта

23-й тур
17 марта (среда)
18:00 «Ротор» – «Ростов»
20:00 «Ахмат» – «Арсенал»
20:00 ЦСКА – «Зенит»
18 марта (четверг)
17:00 «Уфа» – «Локомотив»
19:00 «Спартак» – «Урал»
19 марта (пятница)
19:00 «Рубин» – «Химки»
19:00 «Сочи» – «Тамбов»

Дата проведения матча 23-го тура "Краснодар" – "Динамо" будет объявлена позднее.

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