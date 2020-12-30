Опубликован календарь на 20-23 туры РПЛ

Российская Премьер Лига опубликовала календарь на первые 4 тура после зимней паузы.



20-й тур



26 февраля (пятница)

19:00 «Тамбов» – «Ротор»

27 февраля (суббота)

14:00 «Химки» – «Уфа»

16:30 «Зенит» – «Ростов»

19:00 «Сочи» – «Арсенал»

19:00 «Локомотив» – ЦСКА

28 февраля (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Рубин»

16:30 «Ахмат» – «Динамо»

19:00 «Краснодар» – «Урал»



1/4 финала Бетсити-Кубка России – 2-3 марта



21-й тур

6 марта (суббота)

16:30 «Ротор» – «Химки»

19:00 «Ростов» – «Сочи»

7 марта (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Тамбов»

19:00 «Спартак» – «Краснодар»

8 марта (понедельник)

14:00 «Арсенал» – «Локомотив»

16:30 «Рубин» – «Зенит»

19:00 ЦСКА – «Ахмат»



1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи – 11 марта



22-й тур

12 марта (пятница)

19:00 «Химки» – «Ростов»

13 марта (суббота)

12:00 «Урал» – «Ротор»

14:00 «Арсенал» – ЦСКА

16:30 «Зенит» – «Ахмат»

19:00 «Динамо» – «Спартак»

14 марта (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Рубин»

16:30 «Тамбов» – «Краснодар»

19:00 «Локомотив» – «Сочи»



1/8 финала Лиги Европы. Ответные матчи – 18 марта



23-й тур

17 марта (среда)

18:00 «Ротор» – «Ростов»

20:00 «Ахмат» – «Арсенал»

20:00 ЦСКА – «Зенит»

18 марта (четверг)

17:00 «Уфа» – «Локомотив»

19:00 «Спартак» – «Урал»

19 марта (пятница)

19:00 «Рубин» – «Химки»

19:00 «Сочи» – «Тамбов»



Дата проведения матча 23-го тура "Краснодар" – "Динамо" будет объявлена позднее.



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