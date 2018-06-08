Опубликован клип на официальный гимн ЧМ-2018

Американский певец Ники Джем опубликовал в своём ютуб-канале клип на официальный гимн Чемпионата Мира 2018 года.

Стоит отметить, что в ролике снялся легендарный бразильский футболист Роналдиньо.

Видео: Клип на официальный гимн ЧМ-2018

Не пропустите: Культовый британский режиссер снял клип к ЧМ-2018 с участием Смолова. | http://soccernews.ru