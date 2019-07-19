Опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 20

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Опубликован новый трейлер футбольного симулятора FIFA 20

EA Sports, компания, занимающаяся разработкой футбольного симулятора FIFA 20, выпустила новый трейлер игры.

В ролике среди прочего демонстрируется новая система исполнения стандартов.

Ожидается, что FIFA 20 выйдет 27 сентября этого года.

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