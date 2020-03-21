Опубликован официальный фильм о ЧМ-2018 в России

ФИФА представила фильм собственного производства о Чемпионате Мира 2018 года, который прошёл в России.

"Чемпионат Мира по футболу в России был захватывающим от начала и до конца. Он вобрал в себя бесчисленные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018", - говорится в описании к видео.

Напомним, что мундиаль 2018 года принимали 11 российских городов. Победителем турнира стала сборная Франции, а Россия впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства.

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