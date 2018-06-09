Опубликован официальный трейлер FIFA 2019
Компания EA Sports в своём твиттере опубликовала официальный трейлер футбольного симулятора FIFA 2019.
Champions Rise on September 28th. This is #FIFA19. @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/YHkvbDkg2F— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 июня 2018 г.
Стоит отметить, что выход FIFA 2019 запланирован на 28 сентября текущего года.
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|0
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|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
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|Иран
|0
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|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
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|2
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|0
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|0
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|Мексика
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|О
|1
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|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0