Опубликован официальный трейлер FIFA 2019

Компания EA Sports в своём твиттере опубликовала официальный трейлер футбольного симулятора FIFA 2019.

Стоит отметить, что выход FIFA 2019 запланирован на 28 сентября текущего года.

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