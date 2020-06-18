Опубликован полный календарь Евро-2020

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Опубликован полный календарь Евро-2020

УЕФА представила полное расписание матчей финального турнира Евро-2020, который пройдёт следующим летом.

11 июня

Группа A: Турция – Италия (21:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс – Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания – Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия – Россия (21:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия – Хорватия (15:00 Лондон)

Группа C: Австрия – победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды – Украина (21:00, Амстердам)

14 июня

Группа D: Победитель плей-офф Пути C – Чехия (15:00, Глазго)

Группа E: Польша – победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)

Группа E: Испания – Швеция (21:00, Бильбао)

15 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Португалия (18:00, Будапешт)

Группа F: Франция – Германия (21:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия – Россия (15:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция – Уэльс (18:00, Баку)

Группа A: Италия – Швейцария (21:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)

Группа B: Дания – Бельгия (18:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды – Австрия (21:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)

Группа D: Хорватия – Чехия (18:00, Глазго)

Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (15:00, Будапешт)

Группа F: Португалия – Германия (18:00, Мюнхен)

Группа E: Испания – Польша (21:00, Бильбао)

20 июня

Группа A: Италия – Уэльс (18:00, Рим)

Группа A: Швейцария – Турция (18:00, Баку)

21 июня

Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (18:00, Амстердам)

Группа C: Украина – Австрия (18:00, Бухарест)

Группа B: Россия – Дания (21:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия – Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия – Англия (21:00, Лондон)

Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (18:00, Бильбао)

Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия – Франция (21:00, Будапешт)

24 и 25 июня – дни отдыха

1/8 финала

26 июня

1: 2A – 2B (18:00, Амстердам)

2: 1A – 2C (21:00, Лондон)

27 июня

3: 1C – 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)

28 июня

5: 2D – 2E (18:00, Копенгаген )

6: 1F – 3A/B/C (21:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D – 2F (18:00, Дублин)

8: 1E – 3A/B/C/D (21:00. Глазго)

30 июня и 1 июля – дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (18:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (21:00, Рим)

4 и 5 июля — дни отдыха

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)

8, 9, 10 июля – дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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