Опубликован полный календарь Евро-2020
УЕФА представила полное расписание матчей финального турнира Евро-2020, который пройдёт следующим летом.
11 июня
Группа A: Турция – Италия (21:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс – Швейцария (15:00, Баку)
Группа B: Дания – Финляндия (18:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия – Россия (21:00, Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия – Хорватия (15:00 Лондон)
Группа C: Австрия – победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды – Украина (21:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Победитель плей-офф Пути C – Чехия (15:00, Глазго)
Группа E: Польша – победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)
Группа E: Испания – Швеция (21:00, Бильбао)
15 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Португалия (18:00, Будапешт)
Группа F: Франция – Германия (21:00, Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия – Россия (15:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция – Уэльс (18:00, Баку)
Группа A: Италия – Швейцария (21:00, Рим)
17 июня
Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)
Группа B: Дания – Бельгия (18:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды – Австрия (21:00, Амстердам)
18 июня
Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)
Группа D: Хорватия – Чехия (18:00, Глазго)
Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)
19 июня
Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (15:00, Будапешт)
Группа F: Португалия – Германия (18:00, Мюнхен)
Группа E: Испания – Польша (21:00, Бильбао)
20 июня
Группа A: Италия – Уэльс (18:00, Рим)
Группа A: Швейцария – Турция (18:00, Баку)
21 июня
Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (18:00, Амстердам)
Группа C: Украина – Австрия (18:00, Бухарест)
Группа B: Россия – Дания (21:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия – Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия – Англия (21:00, Лондон)
Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (18:00, Бильбао)
Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)
Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия – Франция (21:00, Будапешт)
24 и 25 июня – дни отдыха
1/8 финала
26 июня
1: 2A – 2B (18:00, Амстердам)
2: 1A – 2C (21:00, Лондон)
27 июня
3: 1C – 3D/E/F (18:00, Будапешт)
4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)
28 июня
5: 2D – 2E (18:00, Копенгаген )
6: 1F – 3A/B/C (21:00, Бухарест)
29 июня
7: 1D – 2F (18:00, Дублин)
8: 1E – 3A/B/C/D (21:00. Глазго)
30 июня и 1 июля – дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (18:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (21:00, Рим)
4 и 5 июля — дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)
8, 9, 10 июля – дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)
Не пропустите: В УЕФА приняли окончательное решение по формату Евро-2020. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1