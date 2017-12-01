Опубликован полный список футбольных звёзд, которые посетят жеребьёвку ЧМ-2018

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал полный список футбольных звёзд, которые посетят жеребьёвку Чемпионата Мира 2018 года.

На мероприятии будут присутствовать Сами Аль-Джабер, Дмитрий Аленичев, Томас Бертольд, Томас Бролин, Эмилио Бутрагеньо, Хорхе Кампос, Чха Бом Гын, Али Даеи, Ринат Дасаев, Хулио Дели Вальдес, Марсель Десайи, Корин Диакр, Дидье Дрогба, Самуэль Это'О, Серхио Гойкочеа, Хоссам Хассан, Кристиан Игита, Нванкво Кану, Александр Кержаков, Карина Леблан, Мехди Махдавикия, Кадзуйоси Миура, Паоло Монтеро, Джей-Джей Окоча, Пак Чжи Сун, Пеле, Роналдиньо, Роналдо, Уго Санчес, Селия Шашич, Алекс Скотт, Дэвид Симэн, Алексей Смертин, Пауло Ванчопе, Кларенс Зеедорф, Петер Шмейхель, Лотар Маттеус, Дмитрий Сенников.

Напомним, что жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится сегодня в московском Государственном Кремлёвском дворце в 18:00 мск.

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