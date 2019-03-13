Опубликован проект Клубного чемпионата мира, в котором сыграют 24 клуба

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Опубликован проект Клубного чемпионата мира, в котором сыграют 24 клуба

ФИФА изменит формат проведения Клубного чемпионата мира. В 2021 году в турнире примут участие 24 клуба, сообщает АР.

По сведениям издания, турнир заменит Кубок Конфедераций. 

Планируется, что в нем сыграют восемь европейских клубов, шесть команд из Южной Америки, по три путевки получат африканцы, азиаты и зона КОНКАКАФ. Еще один клуб будет из Океании.

Клубы будут поделены на восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в полуфинал.

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