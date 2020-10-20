Опубликован рейтинг самых дорогих игроков РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt после изменения рыночной стоимости игроков представил список самых дорогих футболистов из российской Премьер-лиги.

Лидирует с приличным отрывом вингер "Зенита" Малком, которого оценили в 30 миллионов евро. Главный преследователь бразильца - полузащитник ЦСКА Никола Влашич с ценником 25 миллионов. Замыкает тройку лучших ещё один армеец Марио Фернандес - 22 миллиона.

Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Малком ("Зенит") – 30 млн евро;

2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;

3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;

4. Сердар Азмун ("Зенит") – 20 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос ("Зенит") – 16 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк ("Локомотив") – 16 млн евро;

7. Вендел ("Зенит") – 15 млн евро;

8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;

8-9. Дуглас Сантос ("Зенит") – 13 млн евро;

10-15. Деян Ловрен ("Зенит") – 12 млн евро;

10-15. Антон Миранчук ("Локомотив") – 12 млн евро;

10-15. Артем Дзюба ("Зенит") – 12 млн евро;

10-15. Себастьян Дриусси ("Зенит") – 12 млн евро;

10-15. Роман Зобнин ("Спартак") – 12 млн евро;

10-15. Дмитрий Баринов ("Локомотив") – 12 млн евро.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Transfermarkt по ссылке.

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