Опубликован рейтинг самых дорогих игроков РПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt после изменения рыночной стоимости игроков представил список самых дорогих футболистов из российской Премьер-лиги.
Лидирует с приличным отрывом вингер "Зенита" Малком, которого оценили в 30 миллионов евро. Главный преследователь бразильца - полузащитник ЦСКА Никола Влашич с ценником 25 миллионов. Замыкает тройку лучших ещё один армеец Марио Фернандес - 22 миллиона.
Топ-15 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Малком ("Зенит") – 30 млн евро;
2. Никола Влашич (ЦСКА) – 25 млн евро;
3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 22 млн евро;
4. Сердар Азмун ("Зенит") – 20 млн евро;
5-6. Вильмар Барриос ("Зенит") – 16 млн евро;
5-6. Гжегож Крыховяк ("Локомотив") – 16 млн евро;
7. Вендел ("Зенит") – 15 млн евро;
8-9. Федор Чалов (ЦСКА) – 13 млн евро;
8-9. Дуглас Сантос ("Зенит") – 13 млн евро;
10-15. Деян Ловрен ("Зенит") – 12 млн евро;
10-15. Антон Миранчук ("Локомотив") – 12 млн евро;
10-15. Артем Дзюба ("Зенит") – 12 млн евро;
10-15. Себастьян Дриусси ("Зенит") – 12 млн евро;
10-15. Роман Зобнин ("Спартак") – 12 млн евро;
10-15. Дмитрий Баринов ("Локомотив") – 12 млн евро.
С полным списком можно ознакомиться на сайте Transfermarkt по ссылке.
Не пропустите: Влашич и Сафонов прибавили в стоимости по 3 миллиона евро. Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ. | http://soccernews.ru
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