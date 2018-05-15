Опубликован рейтинг самых эффективных футболистов Европы

Теги лионель мессикриштиану роналдуреал мадридбарселона

Опубликован рейтинг самых эффективных футболистов ЕвропыИсследовательская компания CIES Football Observatory назвала лучших футболистов пяти сильнейших европейских лиг.

В список были включены футболисты, которые провели на поле не меньше 1800 минут (20 матчей). 

В рейтинг не вошел нападающий "ПСЖ" Неймар, который провел на поле 1797 минут.

Лидером рейтинга стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва (91,69), а замкнул тройку лучших форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (91,37). Криштиану Роналду из "Реала" расположился на 16-м месте (88,58).

Читайте: Кейн: "Наше противостояние с Салахом - это как соперничество Месси и Роналду" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов