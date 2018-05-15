Опубликован рейтинг самых эффективных футболистов Европы

Исследовательская компания CIES Football Observatory назвала лучших футболистов пяти сильнейших европейских лиг.

В список были включены футболисты, которые провели на поле не меньше 1800 минут (20 матчей).

В рейтинг не вошел нападающий "ПСЖ" Неймар, который провел на поле 1797 минут.

Лидером рейтинга стал форвард "Барселоны" Лионель Месси, вторым стал полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва (91,69), а замкнул тройку лучших форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (91,37). Криштиану Роналду из "Реала" расположился на 16-м месте (88,58).

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