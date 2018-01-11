Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года

Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года. Стоит отметить, что список составлялся на основе голов в национальных чемпионатах.

Так, самой забивной парой форвардов стал дуэт Эдинсона Кавани и Неймара из ПСЖ с 30 мячами в активе. Далее расположились Венсан Абубакар и Мусса Марега из "Порту" (28). Третье и четвёртое место поделили Лионель Месси и Луис Суарес из "Барселоны", а также Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (27).

5-8. Мариано Диас и Набиль Фекир ("Лион") - 26;

5-8. Чиро Иммобиле и Луис Альберто ("Лацио") - 26;

5-8. Жонас и Эдуардо Сальвио ("Бенфика") - 26;

5-8. Мохамед Салах и Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 26;

9-10. Мауро Икарди и Иван Перишич ("Интер") - 25;

9-10. Харри Кейн и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - 25.

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