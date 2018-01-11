Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года

Теги неймарэдинсон кавани псж

Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года

Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года. Стоит отметить, что список составлялся на основе голов в национальных чемпионатах.

Так, самой забивной парой форвардов стал дуэт Эдинсона Кавани и Неймара из ПСЖ с 30 мячами в активе. Далее расположились Венсан Абубакар и Мусса Марега из "Порту" (28). Третье и четвёртое место поделили Лионель Месси и Луис Суарес из "Барселоны", а также Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" (27).

5-8. Мариано Диас и Набиль Фекир ("Лион") - 26;

5-8. Чиро Иммобиле и Луис Альберто ("Лацио") - 26;

5-8. Жонас и Эдуардо Сальвио ("Бенфика") - 26;

5-8. Мохамед Салах и Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 26;

9-10. Мауро Икарди и Иван Перишич ("Интер") - 25;

9-10. Харри Кейн и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - 25.

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