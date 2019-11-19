Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ
Стало известен рейтинг средних зарплат каждого клуба АПЛ. Об этом информирует Spotrac.
По данным источника, больше всех оклад у "Манчестер Сити" - около 115 тысяч фунтов в неделю. На втором месте располагается "Ливерпуль" со 100 тысячами фунтов. "Челси" - на третьей позиции - 95 тысяч фунтов в неделю.
Отметим, что меньше всего получают игроки "Шеффилд Юнайтед" - в среднем 9 тысяч фунтов в неделю.
Полный список:
1. "Манчестер Сити" - 115 тысяч фунтов;
2. "Ливерпуль" - 100 тысяч фунтов;
3. "Челси" - 95 тысяч фунтов;
4. "Арсенал" - 92 тысячи фунтов;
5. "Манчестер Юнайтед" - 90 тысяч фунтов;
6. "Тоттенхэм" - 72,5 тысячи фунтов;
7. "Эвертон" - 65 тысяч фунтов;
8. "Вест Хэм" - 65 тысяч фунтов;
9. "Кристал Пэлас" - 55 тысяч фунтов;
10. "Лестер" - 50 тысяч фунтов;
11. "Саутгемптон" - 50 тысяч фунтов;
12. "Ньюкасл" - 38 тысяч фунтов;
13. "Вулверхэмптон" - 36,5 тысячи фунтов;
14. "Борнмут" - 35 тысяч фунтов;
15. "Бернли" - 35 тысяч фунтов;
16. "Брайтон" - 30 тысяч фунтов;
17. "Уотфорд" - 30 тысяч фунтов;
18. "Астон Вилла" - 25 тысяч фунтов;
19. "Норвич Сити" - 12 тысяч фунтов;
20. "Шеффилд Юнайтед" - 9 тысяч фунтов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7