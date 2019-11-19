Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ

1 Теги манчестер ситиливерпульчелсишеффилд юнайтед

Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ

Стало известен рейтинг средних зарплат каждого клуба АПЛ. Об этом информирует Spotrac.

По данным источника, больше всех оклад у "Манчестер Сити" - около 115 тысяч фунтов в неделю. На втором месте располагается "Ливерпуль" со 100 тысячами фунтов. "Челси" - на третьей позиции - 95 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что меньше всего получают игроки "Шеффилд Юнайтед" - в среднем 9 тысяч фунтов в неделю.

Полный список:

1. "Манчестер Сити" - 115 тысяч фунтов;
2. "Ливерпуль" - 100 тысяч фунтов;
3. "Челси" - 95 тысяч фунтов;
4. "Арсенал" - 92 тысячи фунтов;
5. "Манчестер Юнайтед" - 90 тысяч фунтов;
6. "Тоттенхэм" - 72,5 тысячи фунтов;
7. "Эвертон" - 65 тысяч фунтов;
8. "Вест Хэм" - 65 тысяч фунтов;
9. "Кристал Пэлас" - 55 тысяч фунтов;
10. "Лестер" - 50 тысяч фунтов;
11. "Саутгемптон" - 50 тысяч фунтов;
12. "Ньюкасл" - 38 тысяч фунтов;
13. "Вулверхэмптон" - 36,5 тысячи фунтов;
14. "Борнмут" - 35 тысяч фунтов;
15. "Бернли" - 35 тысяч фунтов;
16. "Брайтон" - 30 тысяч фунтов;
17. "Уотфорд" - 30 тысяч фунтов;
18. "Астон Вилла" - 25 тысяч фунтов;
19. "Норвич Сити" - 12 тысяч фунтов;
20. "Шеффилд Юнайтед" - 9 тысяч фунтов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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