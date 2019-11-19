Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ

Стало известен рейтинг средних зарплат каждого клуба АПЛ. Об этом информирует Spotrac.

По данным источника, больше всех оклад у "Манчестер Сити" - около 115 тысяч фунтов в неделю. На втором месте располагается "Ливерпуль" со 100 тысячами фунтов. "Челси" - на третьей позиции - 95 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что меньше всего получают игроки "Шеффилд Юнайтед" - в среднем 9 тысяч фунтов в неделю.

Полный список:

1. "Манчестер Сити" - 115 тысяч фунтов;

2. "Ливерпуль" - 100 тысяч фунтов;

3. "Челси" - 95 тысяч фунтов;

4. "Арсенал" - 92 тысячи фунтов;

5. "Манчестер Юнайтед" - 90 тысяч фунтов;

6. "Тоттенхэм" - 72,5 тысячи фунтов;

7. "Эвертон" - 65 тысяч фунтов;

8. "Вест Хэм" - 65 тысяч фунтов;

9. "Кристал Пэлас" - 55 тысяч фунтов;

10. "Лестер" - 50 тысяч фунтов;

11. "Саутгемптон" - 50 тысяч фунтов;

12. "Ньюкасл" - 38 тысяч фунтов;

13. "Вулверхэмптон" - 36,5 тысячи фунтов;

14. "Борнмут" - 35 тысяч фунтов;

15. "Бернли" - 35 тысяч фунтов;

16. "Брайтон" - 30 тысяч фунтов;

17. "Уотфорд" - 30 тысяч фунтов;

18. "Астон Вилла" - 25 тысяч фунтов;

19. "Норвич Сити" - 12 тысяч фунтов;

20. "Шеффилд Юнайтед" - 9 тысяч фунтов.

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