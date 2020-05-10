Опубликован список игроков, которых "Манчестер Юнайтед" зря отпустил

Manchester Evening News составил список футболистов, расставание с которыми издание считает ошибкой руководства "Манчестер Юнайтед".

Речь идёт о защитниках Джонни Эвансе и Рафаэле да Силве, хавбеке Андере Эррере, вингере Уилфриде Заа и форварде Мемфисе Депае.

Отметим, что Эванс сейчас выступает за "Лестер", Рафаэль - за "Лион", Эррера - за ПСЖ, Заа - за "Кристал Пэлас", Депай - за "Лион".

Суммарно на этих игроков "МЮ" в своё время потратил почти 85 миллионов евро.

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