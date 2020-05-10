Опубликован список игроков, которых "Манчестер Юнайтед" зря отпустил

Теги манчестер юнайтедджонни эвансрафаэльандер эррерауилфрид заамемфис депай

Опубликован список игроков, которых "Манчестер Юнайтед" зря отпустил

Manchester Evening News составил список футболистов, расставание с которыми издание считает ошибкой руководства "Манчестер Юнайтед".

Речь идёт о защитниках Джонни Эвансе и Рафаэле да Силве, хавбеке Андере Эррере, вингере Уилфриде Заа и форварде Мемфисе Депае.

Отметим, что Эванс сейчас выступает за "Лестер", Рафаэль - за "Лион", Эррера - за ПСЖ, Заа - за "Кристал Пэлас", Депай - за "Лион".

Суммарно на этих игроков "МЮ" в своё время потратил почти 85 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" ищет нового центрального защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

"Локомотив" намерен усилить две позиции летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов