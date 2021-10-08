Опубликован список номинантов на "Золотой мяч"

Фото твиттер France Football

Авторитетный журнал France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

1) Николо Барелла ("Интер");

2) Карим Бензема ("Реал");

3) Леонардо Бонуччи ("Ювентус");

4) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

5) Джорджио Кьеллини ("Ювентус");

6) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");

7) Рубен Диаш ("Манчестер Сити");

8) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

9) Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

10) Фил Фоден ("Манчестер Сити");

11) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д);

12) Жоржиньо ("Челси");

13) Харри Кейн ("Тоттенхэм");

14) Н’Голо Канте ("Челси");

15) Симон Кьяер ("Милан");

16) Сесар Аспиликуэта ("Челси");

17) Роберт Левандовски ("Бавария");

18) Ромелу Лукаку ("Челси");

19) Рияд Махрез ("Манчестер Сити");

20) Лаутаро Мартинес ("Интер");

21) Килиан Мбаппе (ПСЖ);

22) Лионель Месси (ПСЖ);

23) Лука Модрич ("Реал");

24) Жерар Морено ("Вильярреал");

25) Мэйсон Маунт ("Челси");

26) Неймар (ПСЖ);

27) Педри ("Барселона");

28) Мохамед Салах ("Ливерпуль");

29) Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");

30) Луис Суарес ("Атлетико").

Лучшего футболиста в календарном году назовут 5 декабря в Париже.

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