Опубликован список номинантов на "Золотой мяч"
Авторитетный журнал France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.
1) Николо Барелла ("Интер");
2) Карим Бензема ("Реал");
3) Леонардо Бонуччи ("Ювентус");
4) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");
5) Джорджио Кьеллини ("Ювентус");
6) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");
7) Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
8) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
9) Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");
10) Фил Фоден ("Манчестер Сити");
11) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д);
12) Жоржиньо ("Челси");
13) Харри Кейн ("Тоттенхэм");
14) Н’Голо Канте ("Челси");
15) Симон Кьяер ("Милан");
16) Сесар Аспиликуэта ("Челси");
17) Роберт Левандовски ("Бавария");
18) Ромелу Лукаку ("Челси");
19) Рияд Махрез ("Манчестер Сити");
20) Лаутаро Мартинес ("Интер");
21) Килиан Мбаппе (ПСЖ);
22) Лионель Месси (ПСЖ);
23) Лука Модрич ("Реал");
24) Жерар Морено ("Вильярреал");
25) Мэйсон Маунт ("Челси");
26) Неймар (ПСЖ);
27) Педри ("Барселона");
28) Мохамед Салах ("Ливерпуль");
29) Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити");
30) Луис Суарес ("Атлетико").
Лучшего футболиста в календарном году назовут 5 декабря в Париже.
Не пропустите: Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18