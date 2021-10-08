Опубликован список номинантов на "Золотой мяч"

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Опубликован список номинантов на "Золотой мяч"

Фото твиттер France Football

Авторитетный журнал France Football назвал 30 претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2021 года.

1) Николо Барелла ("Интер"); 

2) Карим Бензема ("Реал"); 

3) Леонардо Бонуччи ("Ювентус"); 

4) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити");

5) Джорджио Кьеллини ("Ювентус"); 

6) Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"); 

7) Рубен Диаш ("Манчестер Сити"); 

8) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ); 

9) Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); 

10) Фил Фоден ("Манчестер Сити"); 

11) Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д); 

12) Жоржиньо ("Челси"); 

13) Харри Кейн ("Тоттенхэм"); 

14) Н’Голо Канте ("Челси"); 

15) Симон Кьяер ("Милан"); 

16) Сесар Аспиликуэта ("Челси"); 

17) Роберт Левандовски ("Бавария"); 

18) Ромелу Лукаку ("Челси"); 

19) Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); 

20) Лаутаро Мартинес ("Интер"); 

21) Килиан Мбаппе (ПСЖ); 

22) Лионель Месси (ПСЖ); 

23) Лука Модрич ("Реал"); 

24) Жерар Морено ("Вильярреал"); 

25) Мэйсон Маунт ("Челси"); 

26) Неймар (ПСЖ); 

27) Педри ("Барселона"); 

28) Мохамед Салах ("Ливерпуль"); 

29) Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"); 

30) Луис Суарес ("Атлетико").

Лучшего футболиста в календарном году назовут 5 декабря в Париже.

Не пропустите: Левандовски высказался о возможном получении "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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