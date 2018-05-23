Опубликован список самых дорогих клубов мира

"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим европейским футбольным клубом.

По версии компании KPMG, английский клуб стоит 3,25 миллиарда евро. Второе и третье место у "Реала" и "Барселоны" соответственно.

Топ-10 дорогих клубов мира:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,255 миллиарда евро

2. "Реал" (Испания) - 2,92

3. "Барселона" (Испания) - 2,78

4. "Бавария" (Германия) - 2,55

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,16

6. "Арсенал" (Англия) - 2,10

7. "Челси" (Англия) - 1,76

8. "Ливерпуль" (Англия) - 1,58

9. "Ювентус" (Италия) - 1,3

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 1,29

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