Опубликован список самых дорогих клубов мира

Теги манчестер юнайтедреал мадридбарселона

Опубликован список самых дорогих клубов мира"Манчестер Юнайтед" признан самым дорогим европейским футбольным клубом.

По версии  компании KPMG, английский клуб стоит 3,25 миллиарда евро. Второе и третье место у "Реала" и "Барселоны" соответственно.

Топ-10 дорогих клубов мира:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3,255 миллиарда евро

2. "Реал" (Испания) - 2,92

3. "Барселона" (Испания) - 2,78

4. "Бавария" (Германия) - 2,55

5. "Манчестер Сити" (Англия) - 2,16

6. "Арсенал" (Англия) - 2,10

7. "Челси" (Англия) - 1,76

8. "Ливерпуль" (Англия) - 1,58

9. "Ювентус" (Италия) - 1,3

10. "Тоттенхэм" (Англия) - 1,29

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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