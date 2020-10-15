Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020
Издание Tuttosport сократило число номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы по итогам календарного года.
Так, в 2020-м за награду поборются Митчел Баккер (ПСЖ), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Сержиньо Дест, Ансу Фати (оба - "Барселона"), Фабиу Силва ("Вулверхэмптон"), Фил Фоден, Ферран Торрес (оба - "Манчестер Сити"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо (оба - "Боруссия"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Деян Кулушевски ("Ювентус"), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Доминик Собослаи ("Зальцбург") и Сандро Тонали ("Милан").
Напомним, что имя обладателя Golden Boy 2020 объявят 14 декабря.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17