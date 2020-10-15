Опубликована финальная двадцатка претендентов на премию Golden Boy 2020

Издание Tuttosport сократило число номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы по итогам календарного года.

Так, в 2020-м за награду поборются Митчел Баккер (ПСЖ), Эдуардо Камавинга ("Ренн"), Джонатан Дэвид ("Лилль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Сержиньо Дест, Ансу Фати (оба - "Барселона"), Фабиу Силва ("Вулверхэмптон"), Фил Фоден, Ферран Торрес (оба - "Манчестер Сити"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо (оба - "Боруссия"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Деян Кулушевски ("Ювентус"), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Доминик Собослаи ("Зальцбург") и Сандро Тонали ("Милан").

Напомним, что имя обладателя Golden Boy 2020 объявят 14 декабря.

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