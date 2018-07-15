Опубликована фотография выездной формы "Зенита" на следующий сезон

Теги зенит санкт-петербург

Опубликована фотография выездной формы "Зенита" на следующий сезон

В интернете опубликована фотография выездной формы "Зенита" на следующий сезон.

В гостевых матчах сезона 2018/19 питерская команда будет играть в вот таких футболках.

Ожидается, что шорты и гетры тоже будут белыми.

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