Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020

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Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Фото твиттер сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин;

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов;

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Таким образом, по итогам сборов из заявки выбыли вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также хавбек Арсен Захарян, заболевший бактериальной ангиной.

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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