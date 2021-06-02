Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
Вратари: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин;
Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
Таким образом, по итогам сборов из заявки выбыли вратарь Андрей Лунев, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также хавбек Арсен Захарян, заболевший бактериальной ангиной.
На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Черчесов прокомментировал результат матча с Польшей. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 1 июня
-
ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино, несмотря на желание тренера уйти
-
Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб
-
Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче
-
"Барселона" может оставить Кумана, однако изменит ему условия контракта
Лента новостей
-
Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году
-
Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России
-
"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард
-
Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020
-
Райола работает над уходом Холанда из дортмундской "Боруссии"
-
Два клуба РПЛ поспорят за хавбека сборной Армении Давидяна
-
Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020
-
Бэйл отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры после Евро-2020
-
"Арсенал" договорился с Онаной об условиях личного контракта
-
Стало известно, когда объявят итоговый состав сборной России на Евро-2020
-
Главные новости дня: 1 июня
-
Экс-игрок "Реала" и "Ливерпуля" будет ассистентом Анчелотти в мадридском клубе
-
ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино, несмотря на желание тренера уйти
-
Черчесов прокомментировал результат матча с Польшей
-
Сафонов дебютировал за сборную России
-
1
Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб
-
Глава "Уфы" подал в отставку после откровенной фотосессии
-
Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона"
-
Сборная Хорватии назвала заявку на Евро-2020
-
Абрамович работает над возвращением Лукаку в "Челси"