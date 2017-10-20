Опубликована команда недели в Лиге Европы

УЕФА в своём официальном твиттере опубликовала символическую сборную по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Яннис Анестис (АЕК);

Защитники: Альберто де ла Белья ("Реал Сосьедад"), Космин Моци ("Лудогорец"), Байрам Яшаница ("Шкендербеу"), Дмитрий Шомко ("Астана");

Полузащитники: Эмилиано Ригони ("Зенит"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Хаби Прието ("Реал Сосьедад"), Йосип Иличич ("Аталанта");

Нападающие: Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"), Жуниор Кабананга ("Астана").

Фото: Команда недели в Лиге Европы

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