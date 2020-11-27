Опубликована команда недели в Лиге Европы
Стал известен состав символической сборной 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Наибольшее представительство в команде недели получили "Байер" и "Тоттенхэм" - по два футболиста от клуба.
Вратарь: Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");
Защитники: Фаузи Гулам ("Наполи"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Абдулай Сек ("Антверпен"), Венделл ("Байер");
Полузащитники: Коди Гакпо (ПСВ), Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Керим Демирбай ("Байер"), Николя Пепе ("Арсенал");
Нападающие: Карлос Винисиус ("Тоттенхэм"), Эркан Кара ("Рапид Вена").
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"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы
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|О
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|Фейеноорд
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0