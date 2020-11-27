Опубликована команда недели в Лиге Европы

Стал известен состав символической сборной 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Наибольшее представительство в команде недели получили "Байер" и "Тоттенхэм" - по два футболиста от клуба.

Вратарь: Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");

Защитники: Фаузи Гулам ("Наполи"), Неманья Милунович ("Црвена Звезда"), Абдулай Сек ("Антверпен"), Венделл ("Байер");

Полузащитники: Коди Гакпо (ПСВ), Харри Уинкс ("Тоттенхэм"), Керим Демирбай ("Байер"), Николя Пепе ("Арсенал");

Нападающие: Карлос Винисиус ("Тоттенхэм"), Эркан Кара ("Рапид Вена").

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