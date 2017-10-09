Опубликована первая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"

Теги марселонеймарлука модричреал мадридпсж

Опубликована первая пятерка претендентов на получение "Золотого мяча"Журнал France Football начал представлять номинантов на получение "Золотого мяча".

В первую пятерку претендентов включены нападающий ПСЖ Неймар, полузащитник "Реала" Лука Модрич, его одноклубник Марсело, форвард "Ювентуса" Пауло Дибала и хавбек "Челси" Н`Голо Канте.

Полностью список будет объявлен в 20:30 по московскому времени.

Читайте: Трезеге: "Дибала может завоевать "Золотой мяч" | http://soccernews.ru

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