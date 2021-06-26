Опубликована подборка самых комичных моментов группового этапа Евро-2020

УЕФА выложил в твиттере минутный ролик с наиболее смешными моментами группового этапа Евро-2020.

В видео, среди прочего, есть кадры с нападающим сборной России Артёмом Дзюбой.

Напомним, что сегодня стартует плей-офф Евро-2020. Матчи 1/8 финала будут сыграны с субботы по вторник.

Россияне уже вылетели с турнира, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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