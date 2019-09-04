Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Во время сегодняшней жеребьёвки 1/16 финала Кубка России определились не только пары данной стадии соревнования.

Также была составлена полная сетка турнира.

Из интересного стоит выделить, что "Спартак" и "Ростов" могут встретиться уже в 1/8 финала, а победитель этой гипотетической пары, вероятно, попадёт на ЦСКА.

В трёх других четвертях турнирной сетки однозначными фаворитами считаются "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

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