Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

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Опубликована полная турнирная сетка Кубка России

Во время сегодняшней жеребьёвки 1/16 финала Кубка России определились не только пары данной стадии соревнования.

Также была составлена полная сетка турнира.

Из интересного стоит выделить, что "Спартак" и "Ростов" могут встретиться уже в 1/8 финала, а победитель этой гипотетической пары, вероятно, попадёт на ЦСКА.

В трёх других четвертях турнирной сетки однозначными фаворитами считаются "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

Не пропустите: Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников. | http://soccernews.ru
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Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников

Жеребьёвка 1/16 финала Кубка России: "Спартак", "Зенит" и ЦСКА узнали соперников

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2 Краснодар Краснодар 7 14
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4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
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