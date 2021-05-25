Опубликована предварительная заявка сборной Англии на Евро-2020
Тренерский штаб сборной Англии выбрал футболистов, которые будут готовиться к финальному турниру Евро-2020.
В предварительную заявку "трёх львов" включены 33 игрока, в итоговой останутся только 26.
Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Шеффилд Юнайтед");
Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон");
Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба - "Боруссия" Д), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");
Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").
Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18