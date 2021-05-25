Опубликована предварительная заявка сборной Англии на Евро-2020

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Опубликована предварительная заявка сборной Англии на Евро-2020

Фото твиттер сборной Англии

Тренерский штаб сборной Англии выбрал футболистов, которые будут готовиться к финальному турниру Евро-2020.

В предварительную заявку "трёх львов" включены 33 игрока, в итоговой останутся только 26.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Шеффилд Юнайтед");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Бен Годфри ("Эвертон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико"), Бен Уайт ("Брайтон");

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба - "Боруссия" Д), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Кэлвин Филлипс ("Лидс"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон");

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Сборная Англии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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