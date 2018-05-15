Опубликована расширенная заявка сборной Ирана на ЧМ-2018

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Опубликована расширенная заявка сборной Ирана на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош определился с расширенной заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Мохаммарашид Мазахери, Амир Абедзаде, Алиреза Бейраванд, Хоссейн Хоссейни;

Защитники: Джалял Хоссейни, Мохамед Ансари, Стивен Бейташур, Рамин Резаян, Вурия Гафури, Саид Агаеи, Мохаммед Реза Ханзаде, Милад Мохаммади, Педжман Монтазери, Омид Нурафкан, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми, Мортеза Пуралиганджи;

Полузащитники: Сеид Эззатоллахи, Масуд Шоджаеи, Саман Годдос, Ашкан Дежага, Ахмад Абдуллазаде, Омид Эбрахими, Мехди Тораби, Али Голизаде, Соруш Рафиеи, Эхсан Хажсафи, Али Карими, Вахид Амири;

Нападающие: Карим Ансарифард, Сердар Азмун, Реза Гучаннежад, Алиреза Яханбакш, Мехди Тареми, Каве Резаеи.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Ирана сыграет с Испанией, Португалией и Марокко.

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