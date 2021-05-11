Опубликована расширенная заявка сборной России на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
На учебно-тренировочные сборы отправятся 30 футболистов, в итоговую заявку войдут 26 игроков.
Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин;
Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов;
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев;
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.
В резервный список сборной вошли Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и Фёдор Смолов. Кого-то из них могут вызвать в случае необходимости.
На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
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