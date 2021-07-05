Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored

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Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 1/4 финала Евро-2020.

Вратарь: Ян Соммер (Швейцария, 8,5);

Защитники: Владимир Цоуфал (Чехия, 8,1), Томас Вермален (Бельгия, 7,9), Харри Магуайр (Англия, 7,9), Люк Шоу (Англия, 8,2);

Полузащитники: Джейдон Санчо (Англия, 7,5), Томас Дилэйни (Дания, 8,6), Джердан Шакири (Швейцария, 8,2), Лоренцо Инсинье (Италия, 8,4);

Нападающие: Харри Кейн (Англия, 9,3), Каспер Дольберг (Дания, 7,6).

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