Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

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Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз представил символическую сборную 1/8 финала Кубка страны.

Вратарь: Евгений Латышонок ("Балтика");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей"), Иван Остойич ("Балтика");

Полузащитники: Андрей Мостовой ("Зенит"), Даниил Фомин ("Динамо"), Александр Ломакин ("Енисей"), Квинси Промес ("Спартак");

Нападающие: Виталий Лисакович ("Рубин"), Юри Алберто ("Зенит"), Шамар Николсон ("Спартак"). 

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