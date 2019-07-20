Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

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Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

В официальном твиттере РПЛ опубликована символическая сборная лиги по итогам первого тура.

В команду включены 4 игрока из "Зенита", 3 - из "Спартака", 2 - из "Локомотива", по 1 - из "Крыльев Советов" и "Урала".

Вратарь: Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Аиртон (все - "Спартак");

Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Антон Миранчук ("Локомотив");

Нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов"), Артём Дзюба ("Зенит").

Не пропустите: VAR дебютирует в РПЛ на матче между "Динамо" и "Рубином". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Крылья Советов Крылья Советов 1 3
2 Урал Урал 1 3
3 Ростов Ростов 1 3
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 1 3
5 Ахмат Ахмат 1 3
6 Спартак Москва Спартак Москва 1 3
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 1 1
8 Динамо Москва Динамо Москва 1 1
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 1 1
10 Рубин Рубин 1 1
11 Уфа Уфа 1 0
12 Оренбург Оренбург 1 0
13 Тамбов Тамбов 1 0
14 Краснодар Краснодар 1 0
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 1 0
16 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1 0
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