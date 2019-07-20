Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat
В официальном твиттере РПЛ опубликована символическая сборная лиги по итогам первого тура.
В команду включены 4 игрока из "Зенита", 3 - из "Спартака", 2 - из "Локомотива", по 1 - из "Крыльев Советов" и "Урала".
Вратарь: Гильерме ("Локомотив");
Защитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Аиртон (все - "Спартак");
Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Антон Миранчук ("Локомотив");
Нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов"), Артём Дзюба ("Зенит").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Крылья Советов
|1
|3
|2
|Урал
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|3
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|5
|Ахмат
|1
|3
|6
|Спартак Москва
|1
|3
|7
|Арсенал Тула
|1
|1
|8
|Динамо Москва
|1
|1
|9
|Локомотив Москва
|1
|1
|10
|Рубин
|1
|1
|11
|Уфа
|1
|0
|12
|Оренбург
|1
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Краснодар
|1
|0
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|16
|ЦСКА Москва
|1
|0