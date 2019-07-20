Опубликована символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии InStat

В официальном твиттере РПЛ опубликована символическая сборная лиги по итогам первого тура.

В команду включены 4 игрока из "Зенита", 3 - из "Спартака", 2 - из "Локомотива", по 1 - из "Крыльев Советов" и "Урала".

Вратарь: Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Игорь Смольников ("Зенит"), Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Аиртон (все - "Спартак");

Полузащитники: Себастьян Дриусси, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Эрик Бикфалви ("Урал"), Антон Миранчук ("Локомотив");

Нападающие: Александр Соболев ("Крылья Советов"), Артём Дзюба ("Зенит").

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