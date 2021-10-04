Опубликована символическая сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 10-го тура РПЛ.
В команду включены по два игрока "Краснодара", ЦСКА и "Крыльев Советов", а также футболисты из "Химок", "Ростова", "Нижнего Новгорода", "Урала" и "Сочи".
Вратарь: Матвей Сафонов ("Краснодар");
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Филин ("Химки"), Силвие Бегич ("Крылья Советов"), Тонни Вильена ("Краснодар");
Полузащитники: Дмитрий Полоз ("Ростов"), Николай Калинский ("Нижний Новгород"), Рафал Аугустыняк ("Урал"), Чидера Эджуке (ЦСКА);
Нападающие: Иван Сергеев ("Крылья Советов"), Матео Кассьерра ("Сочи").
Не пропустите: Успех "Спартака", поражения "Зенита", "Локомотива" и "Динамо": результаты 10-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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