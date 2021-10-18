Опубликована символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 11-го тура российской Премьер-лиги.
В команду включены игроки ЦСКА, тульского "Арсенала", "Динамо", "Химок", "Краснодара", "Зенита", "Рубина", "Крыльев Советов" и "Сочи".
Вратари: Антон Коченков ("Арсенал");
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Иван Ордец ("Динамо"), Максим Карпов ("Химки"), Тонни Вильена ("Краснодар");
Полузащитники: Малком ("Зенит"), Кингс Кангва ("Арсенал"), Оливер Абильдгор ("Рубин"), Чидера Эджуке (ЦСКА);
Нападающие: Владислав Сарвели ("Крылья Советов"), Матео Кассьера ("Сочи").
Не пропустите: Провал "Зенита", камбэк "Спартака" и успех ЦСКА: результаты 11-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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