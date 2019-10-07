Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat
Российская Премьер-лига представила команду из лучших футболистов 12-го тура.
В символическую сборную по версии Instat попали игроки восьми клубов РПЛ.
Вратарь: Егор Бабурин ("Ростов");
Защитники: Сергей Петров ("Краснодар"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Анхель Вилькер ("Ахмат"), Иван Обляков (ЦСКА);
Полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Зурико Давиташвили ("Рубин"), Хорен Байрамян ("Ростов"), Алексей Миранчук ("Локомотив");
Нападающие: Эдер ("Локомотив"), Александр Соболев ("Крылья Советов").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8