Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat

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Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat

Российская Премьер-лига представила команду из лучших футболистов 12-го тура.

В символическую сборную по версии Instat попали игроки восьми клубов РПЛ.

Вратарь: Егор Бабурин ("Ростов");

Защитники: Сергей Петров ("Краснодар"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Анхель Вилькер ("Ахмат"), Иван Обляков (ЦСКА);

Полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Зурико Давиташвили ("Рубин"), Хорен Байрамян ("Ростов"), Алексей Миранчук ("Локомотив");

Нападающие: Эдер ("Локомотив"), Александр Соболев ("Крылья Советов").

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